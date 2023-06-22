"Впервые после начала COVID-19 фестиваль будет продолжаться полных четыре дня: завершится прощальным гала-концертом в полночь в воскресенье. Также в воскресенье для гостей выступит заслуженный артист РФ Виктор Третьяков, группа "Ирония судьбы" и многие другие", — сказали в пресс-службе.

Организаторы отмечают, что на фестиваль едут автобусные туры из разных городов и целая делегация на катамаранах из Саранска.

"В прошлом году фестиваль собрал более 50 тыс. гостей за три дня. В этом году мы понимаем, что рекорд будет побит — интерес к фестивалю высказывают участники со всех уголков страны от Улан-Удэ до Калининграда", — сказали в пресс-службе.

В этом году на фестивале будут работать 14 концертных площадок, обновилась и карта фестиваля — все дороги поляны получат имена.

"Главная дорога от парковки вдоль озера Головное носит имя Юрия Визбора, а ведущая к Волге аллея названа в честь Юрия Кукина, перекресток около главной сцены — в честь Евгения Евтушенко", — отметили в пресс-службе.

Все желающие смогут принять участие в строительстве парусника "Валерий Грушин", который в завершении фестиваля спустят на воду. Тогда же состоится и парусная регата, посвященная юбилею.

Все дни фестиваля будет работать сцена "У Грушинского костра", на которой барды будут петь по очереди в одном кругу со зрителями.

По традиции отдельным лагерем расположится на Поляне "Детская поющая республика", в рамках которой будет проходить детский конкурс авторской песни.

Ранее сообщалось, что к юбилею фестиваля региональные власти планировали облагородить подъездные пути к площадке, обновить лестницы, детские и спортивные площадках, а также подготовить санитарные объекты и душевые.

Также сообщалось, что с 29 июня по 2 июля по маршруту Самара — платформа Грушина — Тольятти будет курсировать туристический ретросостав электропоезда "Грушинский экспресс". Кроме ретросостава в период фестиваля бардовской песни до платформы Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка".

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, превышало в некоторые годы 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но в онлайн-пространстве. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел в формате городских концертов.