«Появление горящих путевок в Турцию стало возможно, в том числе, за счет расширения полетных программ на турецких направлениях. В прошлом году рынок испытывал острый дефицит авиаперевозки, в этом году ситуация значительно улучшилась. Дисконт может доходить до 30% по сравнению с обычной ценой, но если ориентироваться на фактические продажи, то стоимость горящих путевок примерно соответствует цене туров по акциям раннего бронирования», — рассказали в ассоциации.

По словам туроператоров, в 2023 году наблюдается серьезное снижение глубины бронирований у россиян, однако наиболее популярные отели Турции пользуются большим спросом, поэтому их следует бронировать заранее.

«Туристы, которые хотят дождаться самой лучшей цены, бронируют тур ближе к дате вылета. При этом не стоит забывать, что популярные отели активно продаются с большой глубиной, поэтому за несколько недель до предполагаемой даты заезда, могут быть в стопе», — заключили в ассоциации.