Серия судов строится по заказу компании "Водоходъ" в рамках программы по обновлению речного флота при поддержке правительства РФ, отмечается в официальной информации.

Как сообщалось, лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Первое судно планируется сдать заказчику в 2025 году, второе и третье — в 2026 году. Разработкой проектной документации судов занимается КБ "Вымпел" (Нижний Новгород, входит в ОСК).

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает в том числе речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.