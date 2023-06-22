"Здесь есть, над чем поработать и что модернизировать. Но надёжность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее — когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина", — отметил Мишустин в ходе осмотра образца Ту-214.

Мишустин в четверг совершает рабочую поездку в Казань, где после посещения производства на авиазаводе имени С.П.Горбунова проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. В плане поездки также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.

Ранее сообщалось, что в условиях западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Утвержденная правительством программа развития авиаотрасли предусматривает производство 70 таких самолетов в 2023-2030 годах: в 2023 году — три единицы, в 2024 году — семь единиц, далее — по 10 самолетов ежегодно.

Необходимость дополнительного финансирования производства гражданских Ту-214 обозначал на майской встрече с Мишустиным глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Ту-214 — на Казанском авиазаводе у нас строятся новые ангары, будет очень большой завод, и будет выпускаться пока 10 машин (в год — ИФ) — 10 машин мы должны уже в 2025 году выпускать. Что касается увеличения до 20, требуются еще деньги, чтоб расширить производство", — заявлял глава госкорпорации, которая объединяет предприятия авиапрома.

Мишустин тогда ответил, что необходимая господдержка будет оказана. "Надо будет смотреть на все возможные варианты — от субсидирования и кредитования до использования частично средств ФНБ. Мы будем поддерживать эти работы", — говорил глава правительства.