"В парке запланирована новая тропиночная сеть, обустройство входных групп, замена освещения, парковой мебели и малых архитектурных форм. На данном этапе разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, разборка бортовых камней на бетонном основании", — цитирует Волкова пресс-служба администрации муниципалитета.

Он отметил, что благоустройство пройдет в два этапа. Первый будет выполнен в полном объеме в текущем году. Второй запланирован на 2024 год.

Ранее реконструкцию планировали провести в один этап и завершить в 2023 году.

Как сообщал Волков, благоустройство "Наташинских прудов" ведется с 2010 года. В 2013 году началась реконструкция парка, которая завершилась в 2014 году.