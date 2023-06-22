"Мы на постоянной основе, ежегодно проводим анализ количества пляжей по региону. Так, в прошлом купальном сезоне в нескольких муниципалитетах не было открыто ни одного пляжа. Но люди стремятся к традиционным местам для купания, несмотря на отсутствие на этих водоемах официальных пляжей. По итогам этой работы губернатором принято решение о субсидировании программы по оборудованию пляжей", — сказал Гандау.

Он уточнил, что программа рассчитана на три года. В 2023-2025 годах на эти цели будет выделено 100 млн рублей.

"В этом году оборудуют 13 пляжей, в последующие два года — 11 и 13, соответственно. Это хороший показатель, у нас появится 37 новых пляжей в местах, где люди традиционно привыкли отдыхать и купаться", — отметил и.о. начальника ГУ МЧС.