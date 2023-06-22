"В 2023 году этот город получил 163,3 млн рублей из регионального бюджета. На эти средства приведут в нормативное состояние участки, которые включены в транспортный каркас Иркутской области. В течение трех лет на эти цели муниципальное образование получит 263,3 млн рублей", — говорится в сообщении.

В текущем году в Байкальске капитально отремонтируют участок автодороги, ведущей на бывший Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат от улицы Речной до реки Солзан. Его протяженность — около 1 км. Стоимость работ составляет 90,3 млн рублей, из них 86,7 млн рублей выделены из областного бюджета.

Также начнется капитальный ремонт улиц в микрорайоне Гагарина общей длиной 4,1 км, в микрорайоне Южный — 2,4 км, микрорайоне Строитель — 3,7 км.

Общая стоимость работ составляет 183,9 млн рублей. Они рассчитаны на три года, их завершат в 2025 году. В этом году из казны региона на их выполнение направят 76,6 млн рублей.

Кроме того, в текущем году Байкальску выделят 15,7 млн рублей на ремонт автодороги от федеральной трассы Р-258 "Байкал" до медико-санитарной части города. Протяженность участка — 830 м.

Сейчас заключаются контракты, в ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению работ.

"Дороги, включенные в транспортный каркас Иркутской области, имеют особенное значение для местных жителей, так как ведут к социально важным объектам: школам, больницам, спортивным объектам, на них большая интенсивность движения. Областной бюджет выделил средства на их приведение в нормативное состояние, на что не хватало средств из местного бюджета", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева, посетившего Байкальск с рабочей поездкой накануне.

В целом на ремонты, в том числе капитальные, автодорог местного значения, входящих в транспортный каркас региона, из областного бюджета направлено 1,9 млрд рублей. Субсидии получили 45 муниципалитетов. В этом году в нормативное состояние приведут 76 участков таких дорог общей протяженностью 57,1 км.

Байкальск — город на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Население — около 15 тыс. человек. Был основан в 1961 году, когда началось строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который прекратил работу в 2013 году. Сейчас ведется ликвидация его отходов.