"В связи с празднованием Курбан-байрам по поручению Главы РД Сергея Меликова в республике 28, 29 и 30 июня 2023 года будут нерабочими праздничными днями. Соответствующее постановление 22 июня подписал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов", — говорится в сообщении.

Курбан-байрам или Ид аль-адха (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком.