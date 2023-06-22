"За первые пять месяцев 2023 года аэропорт обслужил на 40% больше пассажиров по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года", — сказал представитель пресс-службы.

В том числе на внутренних линиях прирост пассажиропотока составил 32%, на международных — в 1,8 раза.

Рост обусловлен увеличением загрузки и числа рейсов, в том числе, в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Ереван, Баку, Дубай, Анталью, Стамбул. На увеличение пассажиропотока повлиял также запуск новых рейсов в Ургенч и Надым.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25%). В январе-апреле 2023 года рост составил 43% относительно уровня аналогичного периода 2022 года.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.