"В программе — конкурс пекарей, мастер-классы по росписи пряников, уличные спектакли, концерты", — отмечается в сообщении.

Кроме того, гости праздника смогут отведать пряники, испеченные по рецептам купцов Колмаковых, побывать на ярмарке сувениров.

"Фестиваль "Колмаковский пряник" впервые провели в прошлом году. Удалось выпечь пряник 1,2 на 1,5 метра и угостить им более 12 тыс. гостей. В этом году жители города намерены поставить новый рекорд", — подчеркивается в пресс-релизе.

Колмаковы — известная в Тобольской губернии династия купцов. В Колмаковской заимке вблизи Заводоуковска у них находились мукомольное, салотопенное, пряничное, крахмально-паточное производства. Продукция продавалась не только в Сибири, но в Москве и Петербурге.

Колмаковы построили школу, издавали "Крестьянскую газету", организовывали постановки спектаклей. В 2021 году в городе был установлен памятник купцу Василию Колмакову.