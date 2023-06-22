«Катар в зимне-весеннем сезоне побил все рекорды продаж. После Чемпионата мира по футболу спрос на направление вырос на 50-60%. Пользуются спросом как стоповеры с классической обзорной экскурсией, так и запросы на нестандартные программы: например, посещение гонки «Формула-1», которая пройдет предстоящей осенью», — рассказал эксперт.

Он добавил, что контракт на проведение автогонки в Катаре подписан на 10 лет, и это событие позволит по аналогии с футбольным чемпионатом привлекать в страну больше иностранных туристов.

«Подобные события привлекают туристов, но могут привести к овербукингу и росту цен на туристические услуги, как это было на Чемпионате мира по футболу в 2022 году. Поэтому бронировать туры и экскурсии лучше заранее. Как правило, в даты повышенного спроса чем ближе к заезду, тем выше расценки на услуги, в том числе, размещение», — пояснил Зубенко.

В этом году этап Формулы 1 в Дохе пройдет с 6 по 8 октября. Трехдневные пакетные туры включают билеты на гонку и выставку Женевского автосалона.

Анатолий Зубенко напомнил, что российские туристы могут совместить поездку в Катар с посещением других стран, так как это популярный хаб для транзитных перелетов.

«География прямых рейсов из России по зарубежным направлениям сегодня ограничена. Регулярные рейсы в Доху из Москвы ежедневно выполняет авиакомпания Qatar Airways, время в пути составит примерно 5 часов. Катар – это идеальный хаб для разлета по другим странам, на пересадке в Дохе можно провести несколько часов или остановиться на 2-3 ночи. Например, во время стыковочного полета на Бали в рамках блочных программ туристы, выбравшие пересадку в аэропорту Дохи Хамад, могут отправиться на бесплатную групповую экскурсию по Дохе с англоязычным гидом от Qatar Airways и Управления по туризму Катара, либо платную экскурсию в мини-группах от 4 человек с русскоговорящим гидом», — сказал эксперт.

Чемпионат мира по футболу прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, его матчи посетили 3,4 млн болельщиков. В том числе более миллиона иностранных.