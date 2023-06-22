"Мы снова открыли пляжную зону на Северном речном вокзале. В прошлом сезоне она пользовалась большой популярностью — ее посетили более 100 тыс. человек. Чтобы в этом году здесь с комфортом могли провести время больше людей, мы добавили еще один бассейн и около 150 мест для отдыха — ожидаем свыше 135 тыс. гостей этим летом", — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова привели в сообщении.

По его словам, особое внимание уделяется безопасности и комфорту — здесь дежурят профессиональные спасатели, круглосуточно контролируется чистота и температура воды. Это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина — обеспечить жителей и туристов самым качественным сервисом.