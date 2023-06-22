«Продажи Турции быстро восстановились и сейчас это направление занимает первое место среди выездных у нашей компании. Отельеры, ощущая падение загрузки, стали снижать цены на определенные даты или выставлять спецпредложения. В среднем снижение цен по турецким отелям фиксируется на уровне 20%», — рассказали в «Интуристе».

Как отметили в пресс-службе туроператора, спрос есть на все категории турецких отелей, но наибольшее число бронирований приходится на недорогие гостиницы 5* с хорошим соотношением цена/качество.

По словам главы туроператора Space Travel и вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, объемы продаж этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будут выше, поскольку в Турцию стало больше рейсов.

«Турция прошла через период корректировки цен, которые сейчас возвращаются к уровню до ослабления рубля. При этом по-прежнему наблюдаются проблемы с турами в бюджетном и среднебюджетном сегменте, но уже появляются горящие туры от некоторых туроператоров и можно найти предложения от 100-120 тысяч», — пояснил он.

В пресс-службе туроператора Anex пояснили, что продажи туров в Турцию идут стабильно, поскольку многие туристы приобрели путевки по акциям раннего бронирования.

В Space Travel добавили, что отели Антальи на ближайшее время переполнены и забронировать желаемый объект затруднительно.

«На следующей неделе празднуется окончание хаджа в исламе Курбан-байрам плюс очень много европейских туристов, которых не смущает повышение цен на отдых в Турции», — заключили в компании.

Помимо традиционно популярной летом Турции, спросом у туроператоров пользуются направления, которые прежде считались зимними. Так, в пресс-службе туроператора Coral Travel сообщили, что в топ-5 вошли ОАЭ, Египет, Россия и Таиланд.

Такой же перечень популярных стран у туроператора Anex, только Египет и ОАЭ заняли второе и третье место соответственно, а замыкает пятерку лидеров Россия.

У «Интуриста» активно продаются туры в Абхазию и на Шри-Ланку.

В свою очередь, в Space Travel лидерами продаж в июне стали ОАЭ, Мальдивы, Турция, Египет и Таиланд.