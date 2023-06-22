"Введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса ", — говорится в сообщении.

Кроме того, запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ. "Ограничение вводится с 1 по 20 июля 2023 года включительно", — отмечается в пресс-релизе. Для его соблюдения будут установлены предупредительные аншлаги и организовано патрулирование лесов. Кроме того, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами.