"Набирают популярность мультимодальные туристские перевозки, совмещающие железнодорожный и водный транспорт и проходящие по "Серебряному ожерелью России", — говорится в сообщении.

Так, один из популярных маршрутов подразумевает прибытие в Карелию по железной дороге, затем отправление на состыкованном по расписанию "Метеоре" из Сортавалы на остров Валаам либо из Петрозаводска на остров Кижи.

Гостей Петербурга ждут водные поездки в государственный музей-заповедник "Петергоф" или в крепость Орешек.

Новинкой сезона стала поездка из Великого Новгорода в деревню Взвад на теплоходе на подводных крыльях по озеру Ильмень в рамках комплексного маршрута "Санкт-Петербург — Старая Русса", который подразумевает отправление из северной столицы на "Ласточке".

Уточняется, что на текущий момент в России сформировано около 40 туристических железнодорожных маршрутов, из которых половина приходится на регионы Северо-Запада. По итогам 2022 года количество перевезенных туристов составило 350 тыс., в 2023 году ожидается увеличение спроса на 10%.

"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный туристический проект из комплекса маршрутов по регионам Северо-Запада, где сохранились памятники истории и культуры, природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.