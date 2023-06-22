"Законопроект одобрен правительственной комиссией. Он предлагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. При этом устанавливается, что данное правило будет применяться на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно", — сказал Груздев журналистам в четверг.

Он пояснил, что данная инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России, как следствие, это создаст условие для снижения цен и, соответственно, повышение привлекательности путешествий по России.

Принятие предлагаемых норм приведет к выпадающим доходам бюджета — около 4,2 миллиардов рублей ежегодно. Планируемые льготы помогут развитию туристической отрасли, пояснил эксперт.

"Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей. Как было заявлено на недавно прошедшем ПМЭФ, к 2030 году запланирован двойной рост туристического потока в России: с 65 млн человек до 140 млн человек в год", — добавил глава правления АЮР.