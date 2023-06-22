"В 2023 году Ирбитская ярмарка пройдет традиционно в течение трех дней — с 11 по 13 августа. По опыту прошлых лет, учитывая положительные отзывы, ожидаем в этом году увеличение числа участников и гостей со всей России и из дружественных стран на 20-25%", — цитируются слова Юдина.

Отмечается, что на сегодняшний день уже поступили заявки на торговлю сувенирами, мясной и молочной продукцией, чаем, медом, текстилем из Челябинской, Самарской, Ярославской областей, Краснодарского и Алтайского края.

В этом году на ярмарке будет установлено дополнительное торговое оборудование — шатры, палатки, столы. Уточняется, что средства выделены из областного бюджета на поддержку народных художественных промыслов.

В рамках мероприятия также запланировано подписание соглашения между городским округом и исполнительной властью города Нафталан Азербайджана.

По данным департамента информполитики, ярмарка возникла на месте древнего мансийского торга, вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы.