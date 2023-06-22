Отмечается, что на сегодняшний день уже поступили заявки на торговлю сувенирами, мясной и молочной продукцией, чаем, медом, текстилем из Челябинской, Самарской, Ярославской областей, Краснодарского и Алтайского края.
В этом году на ярмарке будет установлено дополнительное торговое оборудование — шатры, палатки, столы. Уточняется, что средства выделены из областного бюджета на поддержку народных художественных промыслов.
В рамках мероприятия также запланировано подписание соглашения между городским округом и исполнительной властью города Нафталан Азербайджана.
По данным департамента информполитики, ярмарка возникла на месте древнего мансийского торга, вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы.