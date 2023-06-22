Соответствующее письмо от Госсовета Крыма зачитала на заседании комитета его зампред Татьяна Лобач.

Она сообщила, что снижение туристического потока в Республике Крым за 2022 год по сравнению с предыдущим периодом оценивается как 30%, и при этом для предприятий малого и среднего бизнеса снижение туристического потока и загрузки достигли 50%.

Основной причиной этого стала приостановка авиасообщения, сказала Лобач. По ее словам, сейчас раннее бронирование не превышает 5% от уровня 2022 года, что не позволяет организациям в сфере туризма получить оборотные средства.

"Госсовет просит с учетом изложенного инициировать рассмотрение возможности возмещения выпадающих доходов бюджетов республики Крым и бюджетов муниципальных образований республики Крым из федерального бюджета в случае, если они снизят ставку земельного и имущественного налога", — зачитала депутат.

Лобач отметила, что, по информации муниципальных образований Крыма, только сумма арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности для видов разрешенного использования земельных участков, входящих в группы гостиничное обслуживание, отдых, рекреация в 2023 году должна составить 910 млн руб. В случае, если Крым и Севастополь пойдут на такую меру поддержки и снизят земельный налог и налог на имущество, то они просят компенсировать эту сумму из средств федерального бюджета, пояснила зампредседателя комитета.

По ее словам, речь идет временных мерах, если "на период проведения СВО пойти на такие меры, как снижение налога на имущество и ставок аренды земли".

"Прошу обратиться в правительство и может, нам окажут такую поддержку", — сказала Лобач.

"Мы обязаны поддержать, тем более что ситуация форс-мажорная. Комитет полностью ваш поддерживает", — сказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.