"Карта позволяет каждому ребенку в возрасте от шести до 13 лет посетить музеи и театральные постановки, рассказывающие об истории нашего края. Пока этот проект действует только в пришкольных лагерях города Владивостока, но с сентября запустим его и в муниципалитетах", — сказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

По ее словам, одной из основных целей проекта является продвижение исторического наследия Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт проекту "Арсеньевская карта" 1 июня, в День защиты детей. По карте дети смогут посетить бесплатно учреждения и мероприятия, имеющие образовательное и просветительское значение.

Начальник экскурсионно-образовательного отдела музея-заповедника Артем Чубун отметил, что дети из пришкольных лагерей с удовольствием посещают музей по "Арсеньевской карте", так как им нравится что-то исследовать. Большой спрос на экскурсии по Корабельной набережной и "Миллионке" во Владивостоке, во время которых они узнают много нового и выполняют различные задания.

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. 4 сентября 1945 года музею было присвоено имя русского путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В конце 2019 года по поручению президента России Владимира Путина музей перешел в федеральное подчинение — организация поменяла название на "Музей истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева" и сменил статус на федеральный.