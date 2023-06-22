Оператором форума выступает фонд "Росконгресс".

Организаторы отмечают, что участники форума обсудят создание комфортной городской среды, развитие арктического туризма, использование современных технологий в Арктике и другие темы.

Особое внимание будет уделено развитию Севморпути, системам экологического мониторинга на его трассах, работе особо охраняемых природных территорий, "генеральной уборке" Арктики.

Участников форума ждут "Школа выживания" с отработкой различных навыков, ночной субботник в поселке Абрам-мыс под Мурманском, подъем затопленного судна, мастер-классы от МЧС России. Кроме того, они примут участие в "Гонке героев" в заполярном парке "Патриот".

Деловая программа, подготовленная Минвостокразвития России, включает в себя пленарную сессию и сессию "Арктический диалог" с участием руководителей федеральных и областных министерств, руководителей крупных компаний, которые работают в Мурманской области.