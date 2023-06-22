"Антропогенное происхождение пространственно-структурированных нефигуративных знаков, найденных в пещере, подтверждается с помощью тафономических, трасологических и экспериментальных данных", — пишут исследователи.

Знаки представляют собой, фактически, отпечатки пальцев, которые неандертальцы сделали на стене пещеры, хотя их символический смысл остается неясным, отмечается в публикации.

При этом отпечатки отличаются по характеру нанесения и виду от случайных следов, оставленных на стенах пещеры людьми или животными.

При этом ранее признаки символической деятельности у неандертальцев обнаруживались, в основном, на костях, каменных орудиях, зубах и перьях.

Некоторое время назад в пещере Горхамс (Гибралтар) были обнаружены геометрические узоры, выцарапанные на каменном полу и созданные, как считается, неандертальцами около 39 тыс. лет назад.

Также на стоянке Кунейтра (Голанские высоты, сирийско-израильская граница) были обнаружены аналогичные гравюры возрастом около 50 тыс. лет.

Однако, отмечают авторы, в этих последних случаях полностью исключить влияние человека современного анатомического типа нельзя, тогда как пещера Ла-Рош-Котар оказалась покинутой и "закрытой" осадочными породами заведомо раньше, чем Homo sapiens появился в этих местах, и оставалась нетронутой до XIX века.

Таким образом, считают ученые, "гравюры" в Ла-Рош-Котар могут считаться древнейшими образцами такого рода, при этом все образцы каменных орудий из пещеры являются типично неандертальскими.

По современным представлениям, расселение древних людей по Евразии шло волнообразно: первая волна была связана с миграцией "человека прямоходящего" (Homo erectus) около 2 млн лет назад из Африки, вторая — с распространением так называемого гейдельбергского человека с территории Ближнего Востока около 500-400 тыс. лет назад.

"Гейдельбергский человек" распространялся на территорию Кавказа, Прикаспия, Центральной Азии, скрещивался с потомками "человека прямоходящего", на этой основе сформировались неандертальцы и денисовцы.

Первые Homo sapiens за пределами Африки появились 177-210 тыс. лет назад, их следы обнаружены на территории современного Израиля и Греции, в Восточной Азии их ранние следы датируются возрастом 45-40 тыс. лет назад ("ишимский человек", находки ДНК в Денисовой пещере на Алтае).

Все подвиды древнего человека сосуществовали, могли скрещиваться друг с другом и участвовали в формировании человека современного типа.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии до 4% генов достались от неандертальцев.