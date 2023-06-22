"ФАС удовлетворила ходатайство "Завидово Девелопмент" о приобретении 40% долей в уставном капитале "Завидово плаза". В результате сделки приобретатель сможет распоряжаться 100% долей в уставном капитале курорта "Завидово", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в распоряжении компании находится "Завидово плаза", так как "Завидово Девелопмент" — владелец 60% долей в уставном капитале курорта. Ранее сообщалось, что владелец 40% долей не собирался их продавать.

С 2015 года в туристические объекты кластера "Завидово" в Тверской области вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. Уже построены яхт-клуб, кемпинг, отель Radisson Resort, гостиница "Ямская" в традициях тверского деревянного зодчества конца XIX века, оздоровительный комплекс для всесезонного отдыха Zavidovo Spa Village. По итогам 2021 года туристический поток на курорт составил около 300 тыс. человек.