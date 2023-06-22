"Только в текущем году специалисты обновят свыше 1,8 тыс. км маршрутов, ведущих к туристическим объектам", — сообщает сайт со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что на более чем 320 участках обновят дорожное покрытие.

Замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко добавил, что за последние четыре года в рамках нацпроекта отремонтировали более 6 тыс. км туристических маршрутов.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" призван сделать российские дороги более безопасными и комфортными для передвижения. Ранее сообщалось, что в этом году в рамках нацпроекта к нормативу приведут более 5,4 тыс. участков дорог. Их общая протяженность — около 15 тыс. км.