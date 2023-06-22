"Сообщалось об "усталости" материала корпуса батискафа, присутствии микротрещин, рекомендациях ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции была превзойдена. Если всё действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться или взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили", — приводятся слова Инзарцева в сообщении на сайте ДВО РАН.

По мнению ученого, если батискаф затерялся в окрестностях "Титаника", возможно использовать поисковый автономный или буксируемый аппарат, который с помощью гидролокаторов отсканирует участок предполагаемой аварии, фиксируя объекты, отражающие излучаемый гидролокатором сигнал.

"Это стандартная процедура поиска. Таким образом, в результате определённых перемещений поискового аппарата можно построить гидроакустическое изображение участка поверхности дна. Затем, анализируя изображение, среди обнаруженных объектов пытаться идентифицировать затонувший батискаф", — сказал Инзарцев.

Однако, если батискаф затерялся где-то под бортом у "Титаника" или внутри его, то дело с обнаружением обстоит гораздо хуже, отметил он. Здесь не обойтись без телеуправляемых необитаемых аппаратов или без использования второго поискового батискафа, считает ученый.

В понедельник стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался подводный аппарат. К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Поиск батискафа все еще нацелен на то, чтобы найти выживших, заявил в среду координатор поисково-спасательной операции капитан береговой охраны США Джейми Фредерик.