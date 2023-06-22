"Это именно поисково-спасательная миссия, на 100%. Мы в самом разгаре поисково-спасательных работ, и мы продолжим использовать все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы найти "Титан" и членов экипажа", — заявил Фредерик во время пресс-брифинга, его слова приводит CNN.

По его словам, у людей на батискафе, вероятно, все еще есть некоторый запас кислорода, еды и воды.

Ранее в среду газета The Guardian сообщала, что запасов кислорода в батискафе, согласно расчетам, хватит не более, чем на 24 часа.

Фредерик заявил, что в данной ситуации необходимо сохранять оптимизм и надежду.

Капитан береговой охраны сообщил, что в данный момент в поисковой операции участвуют пять надводных судов. В течение следующих 24-48 часов их количество увеличится до десяти. Также в настоящий момент два дистанционно управляемых подводных аппарата обыскивают воды, еще несколько прибудут к утру четверга.

Он также добавил, что на данный момент зона поиска в два раза превышает территорию американского штата Коннектикут. Площадь штата составляет 14 357 квадратных километров.

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.