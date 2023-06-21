В координирующей поисково-спасательную операцию береговой охране сообщили в Twitter, что один из присоединившихся к поиску батискафа кораблей The John Cabot "обладает возможностями использования гидролокатора бокового обзора", однако оно не может измерять глубину, поэтому осуществляет поиски совместно с коммерческим судном Skandi Vinland и кораблем канадской береговой охраны Atlantic Merlin.

Британская газета The Guardian, в свою очередь, подчеркивает, что запасов кислорода в батискафе, согласно расчетам, хватит не более, чем на 24 часа.

Ранее в среду появились сообщения о том, что спасатели, занимающиеся поисками потерянного батискафа "Титан", на месте спасательных работ слышали звуки, напоминавшие стук.

В понедельник 19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику". В поисках батискафа участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан". К спасательным работам также присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции, которые предлагает компания OceanGate Expeditions, составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.