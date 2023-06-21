"На данный момент идут реставрационные работы и музеефикация внутри. В декабре мы всех приглашаем на первую экскурсию внутрь К-3", — сказала Шойгу на полях Международного военно-морского салона (МВМС-23).

По ее сведениям, реставрация внешнего корпуса подлодки завершена.

Шойгу также сообщила, что постоянная экспозиция Музея военно-морской славы откроется 30 июля в День Военно-морского флота, сейчас она находится в стадии финального монтажа.

Как сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма в среду, подлодка К-3 станет центральным экспонатом. Там еще предстоит восстановить наиболее значимые части оборудования, около 70% которого было утрачено или повреждено временем.

При этом уточняется, что руководство кластера прогнозирует повышенный спрос на посещение музея, музейно-исторического парка, а также фортов после реставрации и взаимодействует с региональным регулятором отрасли и организациями туриндустрии, чтобы этот спрос удовлетворить.

На текущий момент гостям парка "Остров фортов" доступны Аллея героев российского флота, исторические арт-объекты, спортивные, детские площадки до 1 тыс. кв. метров, зоны отдыха и крытый фудкорт.

Первую советскую и третью в мире атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол" перевезли в Кронштадт через Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал, акватории Онежского и Ладожского озёр, а также реки Свирь и Неву.

Общая длина корабля составляет более 107 м, масса — 2 тыс. 558 тонн.

В июле 2022 года правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов". Средства направлены на восстановление фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I". Проект предполагает создание нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

В августе 2021 года правительство также выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей.

Завершить работы предполагалось в 2024 году.