"Такой проект впервые реализуется в акватории Невы. Ежедневно совершаются шесть отправлений с 12:30 до 17:30. Продолжительность поездки составляет 20 минут", — говорится в сообщении.

Каждый из теплоходов на линии рассчитан более чем на 70 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в новом летнем туристическом сезоне в Петербурге открылись новые водные маршруты: один из них связал Севкабель и Эрмитажную пристань, другой — Мытнинскую и Адмиралтейские набережные.

В мае между Петербургом и музеем-диорамой "Прорыв блокады Ленинграда" запустили скоростные теплоходы.