"Зарайск известен своим историческим прошлым, сохранившимся архитектурным наследием. Зарайский кремль — единственный полностью уцелевший кремль в Подмосковье, который не менял свой облик с 16 века. Он повидал на своём веку татаро-монгольские набеги, накрепко стоял в Смутное время под предводительством Дмитрия Пожарского. Наша задача — достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт территории", — цитирует Воробьева пресс-служба.

В сообщении отмечается, что благоустройство ул. Музейной и площади возле Зарайского кремля завершится к 1 сентября.

На улице Музейная обновят тротуары, уложат плитку на подъездах к домам, установят новые опоры освещения со светильниками, высадят кустарники. Площадь перед Зарайским кремлем замостят брусчаткой, в прилегающем сквере сделают пешеходные дорожки. Здесь также обустроят лестничные спуски, установят освещение и антипарковочные столбики. На всей территории появятся камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось, работы работы по благоустройству улицы Музейная, территории вокруг Зарайского кремля и набережной реки Осетр начались в конце мая.