«Мы ждем анонсированные ПАО «Аэрофлот» рейсы в Индонезию, на Бали. Почему для нас так важен рынок Индонезии: только за четыре месяца 68 тыс. туристов на стыковочных рейсах посетили эту страну. Кроме того, Индонезия отменяет все антиковидные ограничения и это, по нашим оценкам, приведет к росту туристических поездок в страну на 30%. Хотя сейчас цифры уже близки к допандемийным», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Правительство Индонезии 9 июня отменило все ограничения, связанные с COVID-19. Туристам больше не потребуется для въезда сертификат о вакцинации.

По данным статистики страны, с января по март Индонезия приняла почти 57 тыс. туристов из России, это больше, чем в первом квартале допандемийного 2019 и успешном начале 2020 года.