Протяженность готового маршрута составит свыше 2 км, из них более половины — по пешеходному деревянному настилу, конструкция которого позволяет безопасно знакомиться с местом обитания околоводных и водоплавающих птиц на тростниковом мелководье Финского залива.

Маршрут получил название благодаря обитающей здесь большой выпи.

"Название птицы родственно словам "выть" и "вопить", так как громкий голос пернатого напоминает рёв быка или низкий гудок паровоза. В русском языке слово "бугай", обозначающее взрослого быка, считается устаревшим, но изредка продолжает использоваться", — говорится в сообщении.

В заказнике появятся наблюдательные площадки с информационными стендами и специальные перила вдоль тропы.

"Бугаиная тропа" проходит рядом с включенным во всероссийскую программу "Деревья — памятники живой природы" самым старым дубом заказника, возраст которого составляет, по разным оценкам, от 340 до 460 лет.

Государственный природный заказник "Северное побережье Невской губы" общей площадью 330 га создан в ноябре 2009 года. Включает полосу побережья между Приморским шоссе и Финским заливом длиной 5 км и шириной до 1 км, а также остров Верперлуда.

На территории заказника замечены 183 вида птиц, включая большую выпь и усатую синицу, 32 вида млекопитающих, четыре — земноводных и один вид пресмыкающихся.