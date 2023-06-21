«За последний год мы увидели резкий переток самостоятельных туристов в организованный сегмент. Если раньше путешествия за границу выбирали 60% через турагентов и туроператоров, то сейчас это 80% и по ряду стран свыше 90%. По России также растет количество пакетных туров. Если условно 10 лет назад их доля была 10%, то сейчас 25%», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

По словам председателя комитета РСТ по турагентам Сергея Агафонова, к сокращению доли самостоятельного зарубежного туризма привело отсутствие международных платежных систем и сервисов для бронирования в России, а турагенты и туроператоры сейчас предлагают полный спектр услуг.

Как отметил Агафонов, доля организованных туристов на внутрироссийских направлениях растет за счет того, что туроператоры запускают новые турпродукты, расширяют перечень направлений для путешествий.