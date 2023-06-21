Всесезонный курорт "Эльбрус" в КБР примет международный фестиваль бега с 4 по 6 августа. Ожидается, что в нем примут участие более 2 тыс. спортсменов со всего мира, говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия подготовили для участников семь дистанций разных уровней сложности. Самая протяженная — трасса вокруг Эльбруса на 135 км, набор высоты — 7600 метров.

Кроме того, для самых юных участников фестиваля организаторы подготовили специальные трассы на Поляне Азау. Здесь участники до шести лет смогут посоревноваться в скорости на 500 метров, а старше шести — на 1000 метров.

Также во время фестиваля на курорте будет работать детский лагерь. Воспитатели и аниматоры организуют активности и уроки — дети изучат основы туризма, попробуют виды и способы ориентирования на местности, научатся вязать туристические узлы и собирать походный рюкзак.