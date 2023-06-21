"С тех пор, как на территорию Хинганского лесничества пришла новая тигрица, Елена перестала регистрироваться на своем участке, на котором обитала с самого своего выпуска в дикую природу в мае 2019 года. Она сместилась на юг к реке Амур, где и держится по настоящее время", — сообщает заповедник.

Следы нового тигра специалисты заметили во время проведения зимних учетов животных в начале 2022 года, а затем в мае того же года. Фотоловушка зафиксировала его 6 июня 2022 года в центре Хинганского лесничества, но качество снимков не позволило разглядеть полоски.

В конце октября редкий хищник "сфотографировался" на эту же камеру с более выгодного ракурса. Специалисты смогли сделать вывод, что это не дикий самец Шустрый, как предполагалось, но и не тигрица Елена.

"Судя по внешнему виду, и при условии, что найденные отпечатки в 9 см принадлежат той же особи, что и попалась на камеру, то это самка", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, тигрица Елена первой в Приамурье принесла потомство. В конце минувшей зимы удалось заметить следы двух тигрят, сопровождающих Елену. Позднее еще один малыш в возрасте до трех месяцев был замечен с другой полосатой мамой, которую зимой встречали в Завитинском районе.

Долгие годы Амурская область, несмотря на наличие тигров в лесах, не считалась ареалом обитания краснокнижных кошек из-за отсутствия официальных сведений о наличии потомства у редких хищников.

Тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью. Тигрица охотилась на сельских собак. Подросшие тигрята в мае 2019 года были выпущены на свободу в Приамурье недалеко от границы с Еврейской автономной областью. Павлик осенью 2020 года был убит браконьерами, которые приговорены к срокам в колонии.