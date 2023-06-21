"Альбомы содержат более 500 снимков периода 1914-1917 годов. Это фотографии самой Александры Львовны, ее сослуживцев, пейзажи мест, где служила Толстая. Разглядывая эти фотографии, можно узнать не только о военном быте младшей Толстой, но и проследить историю Первой мировой войны", — говорится в сообщении.

Об истории военных альбомов и о том, с какими трудностями Александра Толстая столкнулась на фронтах Первой мировой войны, в видеоролике рассказывает научный сотрудник яснополянского музея Ольга Маликова.

Александра Львовна — младшая дочь Льва Толстого, первый директор яснополянского музея. До 26 лет она жила в родительском доме, долгое время была помощницей своего отца, его секретарем и главным доверенным лицом в семье. После смерти писателя она занималась изданием его произведений.

После начала Первой мировой войны Александра Львовна отправилась на фронт — сначала в качестве сестры милосердия, затем начальницы военно-медицинского отряда.

В видеопроекте "Личные вещи" музей-усадьба "Ясная Поляна" приоткрывает двери в запасники и показывает экспонаты, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Ранее в проекте сотрудники музея уже рассказали о туалетном столике, чепце и браслете Софьи Толстой, шали тетушки Толстого Пелагеи Юшковой, головных уборах и полушубке писателя, а также диване со сфинксами и настольных играх Толстых.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.