«Ранее бронирование полностью провалилось на выездных направлениях из-за роста цен. И сейчас мы частично видим реализацию отложенного спроса и где-то еще нереализованный спрос на выездные направления. При этом популярные объекты размещения внутри России раскупаются в первую очередь. В июле-августе уже будет дефицит мест отдыха на российских курортах», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Агафонов отметил, что в этом туристическом сезоне внутренний туризм показал себя наиболее устойчивым по продажам турпакетов.

«Мы отмечали, что продажи по России были на первом месте в феврале, марте, когда были хорошие цены и устойчивый спрос. Доля продаж внутренних направлений – 25-30%. Прежде всего, спросом пользуются пляжные», — заключил эксперт.

Ранее в «Альянсе турагентств» сообщили, что порядка миллиона российских туристов, отказались от раннего бронирования туров в Турцию из-за роста цен. По информации объединения, 90% туристов летом будут отдыхать в России, 10% — за рубежом.