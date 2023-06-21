Акция "Тобольск экскурсионный" приурочена к 436-летию города.

Тоболяки и гости смогут побывать в музее печати, пройти экскурсионным маршрутом по территории Тобольского кремля, Базарной площади, саду Ермака, в Нижнем посаде — у памятника основателю города Даниле Чулкову.

Кроме того, пройдут экскурсии в аэропорту "Ремезов" а также на предприятиях, в том числе в музее фабрики художественных косторезных изделий.

В 1587 году при слиянии Иртыша с Тоболом воевода Чулков построил острог, названный Тобольским; в 1590 году поселение получило статус города.

День города в этом году в Тобольске отмечается 24 июня.