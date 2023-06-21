"В этно-парке "Моя Россия" можно узнать, как работали мастера на Руси, почувствовать себя кузнецом, научиться делать свечи или изготовить царский пряник. Специальные мастер-классы для детей и взрослых открылись в этнографическом парке-музее "Моя Россия", расположенном на курорте "Роза Хутор", — говорится в сообщении.

Необычное путешествие по стране и погружение в ее культурное и историческое наследие проходит в интерактивном формате, организованы шоу-экскурсии, игровые программы для детей, мастер-классы

"На мастер-классах в "Моей России" каждый может стать настоящим кузнецом, выковать на счастье подкову или сделать брелок в виде смешного домовенка. Как и в старину, нагреваем металл с помощью горна до температуры выше 700 градусов Цельсия, используем наковальню и молот. Конечно, инструмент у профессиональных кузнецов может весить и пять килограмм, но на мастер-классах используются небольшие молоточки. Справится с ними даже ребенок. Возраст самого маленького участника наших кузнечных мастер-классов — четыре года", — говорит кузнец Сергей Глинка.

Кроме этого, на свечном заводике гостям предлагают самостоятельно сделать свечку из пчелиного воска.

"Сейчас для изготовления большинства свечей используется парафин. Это химическое соединение, в процессе горения выделяются различные вредные вещества. Свечи из настоящего пчелиного воска не коптят и в отличие от парафиновых, за счет содержащегося в них прополиса отдают полезные эфиры. Настоящий воск — большая редкость. Закупаем его у пчеловодов. Если из одной рамки улья можно собрать до 4-х килограммов меда, то лишнего воска с нее получается всего 100 грамм", — поясняет создатель свечного заводика на "Роза Хутор" Дмитрий Мустопаев.

Более того, в комплексе предлагают гостям сделать роспись царского пряника. Именно так в старину называли медовые лакомства, покрытые разноцветной глазурью.

"Медовые пряники готовятся по старинным рецептам в Подольске. Во время мастер-класса предлагаем гостям выбрать форму пряника и расписать его. Форм очень много — есть и петушки, и птички, и медведи, и даже ратуша — символ курорта "Роза Хутор". Получится не только вкусный подарок, но и необычный сувенир. Храниться такой пряник может до двух месяцев", — рассказывают в музее "Царский пряник", расположенном в павильоне "Русский север".

Любители военного дела смогут превратиться в настоящих стрельцов.

"На специальном мастер-классе посетителей научат стрелять из лука и поражать цель копьем. Мастера покажут, как заряжать и давать залп из пушки XIV века. А еще в "Моей России" можно попробовать гончарное ремесло от мастеров из Татарстана или искусство валяния из войлока в павильоне "Суздаль". Затем нужно обязательно отправиться в павильон "Бурятия", где помогут восстановить внутренний баланс с помощью поющих тибетских чаш. Большинство из необычных занятий займет не более 20-ти минут", — рассказали в этнографическом комплексе "Моя Россия".