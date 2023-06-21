"В работу взяли 30 деревьев, в том числе семь дубов", — отметили в ведомстве.

Комплекс мероприятий включал томографическое обследование стволов для выявления внутренних пустот, гнилей, соотношения живой и сухой древесины, вырезку суши и формирование кроны.

Также специалисты пролечили дупла, раны и повреждения, установили удерживающие от разлома дерева конструкции.

Усадьба Даровое была приобретена Михаилом Андреевичем и Марией Федоровной Достоевскими в 1831 году. Здесь Федор Достоевский вместе с братьями и сестрами проводил летние месяцы с 1832 по 1836 год.