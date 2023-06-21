Через четыре часа после того, как были зафиксированы первые стуки, были задействованы дополнительные гидроакустические устройства, которые подтвердили эту информацию.

В последнем обновлении записки во вторник вечером говорилось, что, число звуков, которые, однако, не назывались "стуками", возросло, информирует телеканал.

"Была зафиксирована дополнительная акустическая обратная связь, которая помогает ориентировать технику на поверхности и свидетельствует, что выжившие сохраняют надежду", — отмечается в сообщении.

В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего туристического батискафа, который возил туристов к затонувшему "Титанику", сообщил в понедельник Sky News.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из своих батискафов.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из-за крушения погибли около 1,5 тыс. человек.