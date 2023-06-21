"В настоящее время работы по контракту завершены на 66%", — говорится в отчёте. Ремонт выполняет ООО "ДЭП "Байкал-138".

Как сообщалось в феврале 2023 года со ссылкой на СКР по Иркутской области, в 2016-2020 годах региональная дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог заключила с рядом подрядных организаций контракты на ремонт и реконструкцию автодорог Хужир — Харанцы (связывает населённые пункты на крупнейшем острове Байкала — Ольхон — ИФ) и Баяндай — Еланцы — Хужир (связывает материковую часть Иркутской области с Ольхоном, посёлок Хужир — крупнейший на Ольхоне — ИФ) общей протяженностью 40 км, а также причальных сооружений паромной переправы пос. Сахюрта — о. Ольхон. При этом к началу 2023 года работы проведены только на отрезке 600 м.

По данным СКР, госконтракты "до настоящего времени не исполнены, поскольку в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, которые препятствуют исполнению контрактов". "Должностные лица дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн рублей", — отмечал СКР.

Согласно опубликованному отчёту, работы по капремонту 6-километрового отрезка было необходимо завершить в срок до 31 октября 2022 года, однако этого не произошло в связи с "невозможностью получения асфальтобетонной смеси с асфальтобетонного завода, расположенного в селе Баяндай, по причине его незапуска, при попытке доставки асфальтобетонной смеси с асфальтобетонного завода, расположенного в посёлке Усть-Ордынский, выявлена невозможность сохранения температуры смеси, необходимой для укладки асфальтобетонного покрытия".

Отмечается, что теперь асфальтобетонная смесь доставляется с асфальтобетонного завода в деревне Петрово.

В отчёте сообщается также, что капремонт ещё 2 км дороги Баяндай — Еланцы — Хужир планируется выполнить в 2024 году, проектная документация находится на госэкспертизе. Госконтракт на корректировку проектной документации был заключён в мае 2022 года с ООО "РегионПроект"

Реконструкция отрезка протяжённостью более 29 км намечена на 2025-2027 годы, проектную документацию планируется направить на госэкспертизу в III квартале 2023 года.

Проектная документация на реконструкцию паромной переправы пос. Сахюрта — о. Ольхон направлена на госэкспертизу, начало строительно-монтажных работ намечено на 2024 год, завершение — на конец ноября 2026 года.

Проектная документация на ремонт автодороги Хужир-Харанцы "находится в стадии утверждения заказчиком", начало строительно-монтажных работ намечено на 2024 год, завершение — на конец ноября 2025 года.

Приведение в нормативное состояние автодорог на крупнейшем острове Байкала — Ольхон в отчёте оценивается в 5,7 млрд рублей.

Трасса Баяндай — Еланцы — Хужир входит в опорную сеть РФ, паромная переправа является её частью. Ольхон — самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км и шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха туристов, входит в состав Прибайкальского национального парка. Баяндай и Еланцы находятся на материковой части, на территории Иркутской области, посёлок Хужир — крупнейший населённый пункт на Ольхоне.