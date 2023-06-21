Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолетах Superjet 100. Вылеты из Махачкалы запланированы в 19:20 по московскому времени с прибытием в Алма-Ату в 01:45 понедельника по местному времени. Обратные рейсы — по понедельникам в 02:45 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 03:25 по московскому времени.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, ранее рейсы по данному направлению авиакомпания выполняла с июля по сентябрь 2022 года.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.