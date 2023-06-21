По его словам, туристы пользуются возможностью оформить визу не в дипломатическом представительстве, а на границе.
"Надо признать, что сейчас есть практика оформления виз прямо в пункте пропуска. То есть, безвизовых поездок нет, но можно поехать без визы до китайского пункта пропуска, и оформить визу там, а не в консульстве. Этой возможностью пользуются многие путешественники", — отметил Старичков.
В феврале этого года соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией COVID. Сообщалось, что Минэкономразвития России ждет актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.
Старичков в марте заявлял, что российская сторона завершила работу, необходимую для возобновления групповых безвизовых турпоездок между РФ и КНР.