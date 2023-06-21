"На региональном уровне, на уровне и Приморского края, и властей провинций Хэйлунцзян и Цзилинь заявляют о готовности к началу работы в рамках межправительственного соглашения, но пока идет обсуждение деталей на уровне Москвы и Пекина. Пока никто точной даты возобновления безвизовых групповых поездок не называет, но мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", — заявил Старичков в среду на пресс-конференции по итогам поездки делегации Приморского края в Харбин.

По его словам, туристы пользуются возможностью оформить визу не в дипломатическом представительстве, а на границе.

"Надо признать, что сейчас есть практика оформления виз прямо в пункте пропуска. То есть, безвизовых поездок нет, но можно поехать без визы до китайского пункта пропуска, и оформить визу там, а не в консульстве. Этой возможностью пользуются многие путешественники", — отметил Старичков.

В феврале этого года соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией COVID. Сообщалось, что Минэкономразвития России ждет актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.

Старичков в марте заявлял, что российская сторона завершила работу, необходимую для возобновления групповых безвизовых турпоездок между РФ и КНР.