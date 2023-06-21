«Динамика продаж улучшается: мы видим, что курсы валют стабилизировались, и продажи туров у туроператоров выходят на свои расчетные плановые объемы. С учетом того, что никаких новых валютных колебаний не наблюдается – продолжается рост бронирований на пиковые периоды», — рассказал глава туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

Как отметил эксперт, в настоящее время россияне отдают предпочтение турам по более низким ценам среди всех доступных направлений для путешествий.

Похожая ситуация наблюдается и в «Интуристе».

«Многие туристы предпочли более демократичные направления отдыха. Например, те, где стоимость рассчитывается в долларах США, а не в евро», — пояснили в пресс-службе туроператора.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что продажи туров за рубеж замедлились из-за ослабления курса рубля к мировым валютам, который наблюдался последние две недели. Тогда курс доллара превысил отметку в 85 рублей, а евро – 91 рубля. По данным Центробанка на 21 июня, курс доллара составляет 84 рубля, курс евро – 92 рубля.