"На 2023 год у нас заложено 50 млн рублей на данную меру поддержки. В текущем году увеличили размер гранта — с 3 млн рублей до 5 млн рублей, процент софинансирования остаётся прежним — 30%", — сказала Павлова на пресс-конференции в среду в пресс-центре "Интерфакса" в Новосибирске.

Приём заявок на участие в отборе проектов осуществляется с 1 по 30 июня.

Замминистра уточнила, что в 2022 году на реализацию предпринимательских инициатив было выделено 54 млн рублей субсидий. Средства были направлены на реализацию 20 проектов, в том числе, благоустройство набережных, строительство кемпингов и некапитальных домов.

Ранее сообщалось, что в текущем году на развитие туризма субсидии также получат семь районов Новосибирской области на общую сумму 45 млн рублей. Средства будут выделены, в том числе, на капремонт здания музея 1953 года постройки в Краснозёрском районе области, обновление оборудования музея в Татарском районе, обустройство территории реки Нижний Сузун в Сузунском районе, а также создание туристско-информационной экотропы в Маслянинском районе.

Всего в 2023 году на реализацию госпрограммы "Развитие туризма в Новосибирской области" в 2023 будет направлено 139,3 млн руб.