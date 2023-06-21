"Мегалавина" — массовый скоростной спуск велосипедистов по горнолыжным трассам восточного сектора с большим перепадом высот. Главная цель соревнования — популяризация маунтинбайка", — подчеркивает пресс-служба.

В этом году спортивное мероприятие пройдет в новом формате "Охота на лис". Его суть заключается в том, что несколько сильнейших гонщиков, стартовавших с задержкой, должны будут попытаться догнать общую группу участников. Задача последних — оказаться на финише быстрее профи.

Стартует гонка на Поляне 2,2 тыс.м. над уровнем моря и финиширует на отметке 580. Длина трассы — 11 км, перепад высот — 1,6 тыс.м.