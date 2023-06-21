"Мы готовы принимать гостей как из России, так и из-за рубежа, вкусно кормить и удивлять гастрономическими изысками посетителей", — сообщила журналистам заместить начальника управления торговли краевого Минпрома Инга Червенко.

Она отметила, что в связи с закрытием границ в период пандемии и далее введенными антироссийскими санкциями, в регионе получил развитие внутренний турим. И это положительно повлияло на рост интереса к дальневосточной кухне.

"Общепит края не стоят на месте, осваивает новые продукты, технологии. Рестораторы края активно включают в свой ассортимент ингредиенты и специи, характерные для дальневосточной территорий, — различные виды рыб, таежные дикоросы и ягоды", — уточнила Червенко.

Так, один из ресторанов Хабаровска теперь удивляет любителей гастрономии гребешком с гречкой и папоротником. Блюдо участвовало в конкурсе шеф-поваров Санкт-Петербурге и получило достойную оценку.

В новое меню дальневосточной кухни также вошли пончики с камчатским крабом и джемом из облепихи, а также сахалинская корюшка.

В ожидании туристов, в том числе из Китая, рестораторы разнообразили свою кухню эклерами с икрой амурской щуки, котлетами из охотского сазана, аухой из шарабана и новыми рецептами приготовления папоротника.

"Дальневосточным поварам всегда было чем удивить клиентов. Еще в советское время был издан сборник, в который вошли 100 фирменных блюд Хабаровского края. Среди них салат "Амурский". Сегодня это блюдо знают и подают во многих заведениях общепита страны", — рассказала Червенко.

По данным Минпромторга, развитие сети предприятий общепита в крае идет опережающими темпами. Оборот общественного питания за 2021 год дал 23% прироста в сравнении с 2020 годом, а в 2022 году — еще плюс 20%.

Всего в крае более 1800 предприятий общественного питания. Порядка 40 процентов из них предлагают национальные блюда.