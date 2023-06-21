"Ранее пригородных поездов на участке Златоуст — Бакал не было. Теперь жители Саткинского района получат прямое железнодорожное сообщение со столицей Южного Урала", — говорится в сообщении.

Электричка будет курсировать ежедневно. Время в пути составит порядка 5 часов, предусмотрено 8 остановок, в том числе в крупнейших городах горнозаводской зоны региона — Чебаркуле, Миассе и Златоусте.

На рейсах будет задействован современный подвижной состав ЭП2Д, говорится в пресс-релизе.

В Саткинском районе находится популярный на Урале национальный парк "Зюраткуль", занимающий наиболее высокогорную часть Южного Урала.