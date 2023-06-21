"Продолжаются масштабные работы по сохранению исторического облика ансамбля Новодевичьего монастыря, пятисотлетие которого мы будем отмечать в 2024 году. К этому времени планируется завершить комплексную реставрацию 36 объектов ансамбля, 11 иконостасов а также благоустройство всей территории монастыря", — сказала Любимова на заседании коллегии Минкультуры РФ в среду.

По ее словам, по итогам 2022 года Минкультуры РФ в рамках госпрограммы "Развитие культуры" завершило ремонтно-реставрационные работы на более чем 85 объектах культурного наследия. Также в прошлом году проведена консервация 50 объектов культурного наследния, что, как уточнила министр, "позволяет сохранить их от дальнейшего разрушения и полной утраты и отреставрировать в будущем". Помимо этого, завершена реставрация 5 объектов деревянного зодчества.

"В 2023 году планируется провести консервацию 75 объектов культурного наследия, и комплексную реставрацию 5 объектов деревянного зодчества", — добавила министр.