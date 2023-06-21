В рамках мероприятия пройдут концерты под открытым небом с участием знаменитых российских музыкантов в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске и Ярковском районе.

Так, 21 июня музыканты выступят у музеев "Усадьба Колокольниковых" и "Дом Машарова" в Тюмени, 23 июня — в Ялуторовском остроге, 25 июня в селе Покровское Ярковского района и туристическом комплексе Абалак под Тобольском.

"В прошлом году фестиваль "Музыкальная экспедиция" посетили свыше 1 тыс. зрителей", — отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь Тюменское концертно-театральное объединение сообщает, что на концертах прозвучат произведения барокко, романтизма и джазовые композиции.

"Впервые в этом году участие примут тюменские студенты, а также фольклорный ансамбль "ЯромилЪ", — подчеркивается в сообщении.

Фестиваль "Музыкальная экспедиция" — проект заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова, мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Культура".